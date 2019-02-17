В Германии значительно возросло количество кибератак на критическую инфраструктуру

Во второй половине 2018 года стало известно о 157 хакерских атак на системы критической инфраструктуры.

В Германии, по данным спецслужб, существенно возросло количество и масштаб хакерских атак на жизненно важные инфраструктурные объекты.

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Об этом сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на неопубликованную статистику Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий (BSI), передает “Немецкая волна”.

Основная цель злоумышленников - саботаж: препятствование обеспечению населения водой и электричеством, повреждения коммуникационных систем.

Во второй половине 2018 года BSI стало известно о 157 хакерских атак на системы критической инфраструктуры. Из них 19 касались электрических сетей. Это существенный рост, если сравнивать с предыдущими двенадцатью месяцами: тогда ведомство зафиксировало 145 кибератак такого характера, годом ранее - 34. При этом эксперты подчеркивают, что на самом деле это число еще больше, поскольку провайдеры часто не разглашают информацию о хакерских взломах или попытки взлома, опасаясь испортить себе имидж.

В Германии к объектам инфраструктуры относят организации и учреждения в сферах энергетики, информации и телекоммуникации, транспорта, медицины, водоснабжения, питания, финансов и страхования, государственного и местного управления, СМИ и культуры.

Правительство Германии намерено создать Агентство кибербезопасности для усиления защиты от интернет-атак. Штаб-квартира учреждения будет расположена в регионе Лейпциг-Галле.