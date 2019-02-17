В Париже эвакуировали 1600 человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

Бомбу поместят в специальную камеру на глубине 200 метров и взорвут.

На северо-востоке Парижа временно эвакуировали около 1600 человек в связи с операцией по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны.

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Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго в своем Twitter.

"Порт-де-ла-Шапель. Из-за разминирования бомбы времен Второй мировой войны из окрестностей было эвакуировано 1600 человек. Муниципальные службы находятся рядом с жителями района", - отметила она.

Людей разместили в спортзалах и муниципальных зданиях.

Снаряд был найден 4 февраля. Его переместили на стройплощадку под парижской окружной дорогой в пригородном квартале Сен-Дени для дальнейшего разминирования.

Бомбу поместят в специальную камеру на глубине 200 метров и взорвут.