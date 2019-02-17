США отправили гуманитарную помощь для Венесуэлы

Мадуро блокирует помощь для Венесуэлы, несмотря на гуманитарную катастрофу.

Соединенные Штаты доставили в Колумбию гуманитарную помощь, которую планируют перевезти в Венесуэлу.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что касательно отправки в Венесуэлу помощи от США договорился самопровозглашенный и признанный рядом стран Хуан Гуайдо. Несмотря на то, что президент Николас Мадуро не допускает в страну гуманитарную помощь, Гуайдо собирается перевезти ее через границу из Колумбии.

Член организации USAID заявил, что в Венесуэле катастрофическая гуманистрана ситуация, голодают дети, а больницы испытывают дефицит лекарств. Предоставленную США помощь планируют перевезти через границу 23 февраля.

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Напомним, ранее Мадуро заявил, что не допустит ввоза американской гуманитарной помощи в Венесуэлу.

Как сообщалось, уже несколько лет венесуэльцы безуспешно пытаются изменить последователя Уго Чавеса. За время его первой каденции ВВП Венесуэлы упал на 45%, инфляция достигла двух миллиардов процентов, а минимальная зарплата не превышает десяти долларов США.

Из-за падения цен на нефть и неэффективного управления в стране огромный дефицит продуктов и медикаментов, большинство венесуэльцев перешли на бартер – обмен товарами. Едва ли не 90% населения страдает от недоедания, а более трех миллионов человек бежали из страны.