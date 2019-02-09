США пытаются убедить армию Венесуэлы отказаться от поддержки Мадуро - Reuters

США также намерены ввести новые санкции против Венесуэлы для давления на Мадуро.

Власти Соединенных Штатов Америки пытаются убедить армию Венесуэлы отказаться от поддержки диктатора Николаса Мадуро.

Об этом Reuters сообщил высокопоставленный источник в Белом доме.

Собеседник агентства назвал "первыми камешками" тех военных, которые отказались поддерживать Мадуро и заявили о поддержке лидера оппозиции Хуана Гуайдо, а также анонсировал появление "больших камней, катящихся по склону".

Читайте такжеВ России засомневались в жизнеспособности режима Мадуро - Bloomberg

Отмечается, что контакты между Вашингтоном и военнослужащими Венесуэлы "очень и очень ограничены".

Также источник проинформировал о намерении США ввести новые санкции против Венесуэлы для давления на Мадуро.

Как сообщал УНИАН, Чехия, Польша, Эстония и Финляндия присоединилась к группе стран ЕС, которые выразили поддержку Хуану Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы.

Таким образом, уже 15 стран Евросоюза признали Хуана Гуайдо временным президентом страны. Ранее с такими заявлениями выступили Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Португалия, Франция, Швеция, Финляндия, Нидерланды и Латвия.