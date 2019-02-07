В России засомневались в жизнеспособности режима Мадуро - Bloomberg

Венесуэльская армия, по словам собеседников издания, не готова пойти силой против митингующих.

В России засомневались в жизнеспособности режима диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, которого Москва официально поддержала после начала революции в стране.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на два близких к Кремлю источника.

По их данным, власти России постепенно начинают понимать, что катастрофическое состояние экономики Венесуэлы лишает Мадуро поддержки среди сограждан.

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Более того, венесуэльская армия, по словам собеседников, не готова пойти силой против митингующих, поэтому диктатор может потерять и военный ресурс.

Также сообщается, что российские власти осознают, что у них остается мало рычагов влияния на ситуацию в Венесуэле: экономический кризис настолько силен, что финансовой возможности исправить его у Москвы уже нет, а военная поддержка невозможна из-за территориальной удаленности южноамериканского государства.

«К сожалению, время не на стороне Мадуро. В ситуации обострения экономического кризиса настроение в обществе может быстро обернуться против него», - сказал Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета по международным делам в верхней палате российского парламента.

Как сообщал УНИАН, Чехия, Польша, Эстония и Финляндия присоединилась к группе стран ЕС, которые выразили поддержку Хуану Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы. Таким образом, уже 15 стран Евросоюза признали Хуана Гуайдо временным президентом страны. Ранее с такими заявлениями выступили Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Португалия, Франция, Швеция, Финляндия, Нидерланды и Латвия.