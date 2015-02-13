В США на учениях пострадали 22 морских пехотинца
07:29, 13 февраля 2015Мир
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По меньшей мере 22 американских военнослужащих пострадали в ходе учений на базе Туэнтинайн-Палмс в Калифорнии.
В США возникло ЧП на учениях / msc.navy.mil
Предположительно, морские пехотинцы отравились ядовитым веществом в результате нештатного срабатывания системы пожаротушения в машине-амфибии, передает Би-би-си.
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По данным военных, некоторые из пострадавших госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.
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