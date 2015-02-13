В США на учениях пострадали 22 морских пехотинца

По меньшей мере 22 американских военнослужащих пострадали в ходе учений на базе Туэнтинайн-Палмс в Калифорнии.

Предположительно, морские пехотинцы отравились ядовитым веществом в результате нештатного срабатывания системы пожаротушения в машине-амфибии, передает Би-би-си. Читайте такжеСША пришлют странам Балтии 12 штурмовиков Thunderbolt II По данным военных, некоторые из пострадавших госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

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