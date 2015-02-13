Лидеры ЕС не обсуждали новые санкции против России, но готовы действовать - Туск

Об этом он сказал в Брюсселе на пресс-конференции, которая состоялась после завершения неформального саммита ЕС, передает собственный корреспондент УНИАН.

„Что было важным, что сегодня мы, как Европейский Союз, едины. Это не легко, потому что есть разные подходы у стран-членов. В это трудное время мы едины и готовы действовать с новыми мерами, если это будет необходимо”, - сказал Туск.

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По его словам, во время саммита главы государств и правительств ЕС не обсуждали новые санкции. „Мы будем удерживать наше давление, чтобы поощрять Россию выполнять эти вторые Минские договоренности. Мы на это надеемся”, - отметил президент ЕС.

Туск напомнил о негативном опыте относительно невыполнения предыдущих Минских договоренностей. „Наша вера в добрую волю президента Путина ограничено, поэтому мы должны поддерживать наше решение относительно санкций. С другой стороны сегодня мы показали нашу добрую волю. Мы должны использовать все возможности и шансы, что достичь больше, чем после первых Минских договоренностей”, - добавил он.