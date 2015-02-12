Керри рассказал, когда США снимут все санкции с России



Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Джона Керри, распространенном в связи с новыми Минской договоренностям, передает собственный корреспондент УНИАН.

”США будут судить по обязательствам России и сепаратистов за их действиями, а не словами. Как мы уже давно сказали, США готовы подумать о снятии санкций с России, когда будут полностью выполнены Минские договоренности от сентября 2014 и новые договоренности. Это включает полное прекращение огня, вывод всех иностранных войск и оборудования из Украины, полное восстановление украинского контроля за международной границей и освобождения всех заложников”, - заявил он.

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Кроме того, государственный секретарь подчеркнул, что США совместно с европейскими союзниками, готовы помочь Украине в полном восстановлении украинского суверенитета.

Керри приветствовал достигнутые в Минске новые договоренности. ”Первое испытание этих договоренностей и перспектива полного решения - это имплементация прекращения огня и отвод тяжелого вооружения всеми сторонами - Украиной, сепаратистами и Россией”, - убежден он.

Кроме того, государственный секретарь считает, что Россия и сепаратисты должны немедленно прекратить атаки на Дебальцево и другие украинские города.