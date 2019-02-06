Трамп о выводе войск из Сирии: великие державы не могут вести бесконечные войны

США на ведение различных войн на Среднем Востоке потратили больше чем 7 триллионов долларов.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что великие державы не могут вести бесконечные войны, и поэтому США выводят войска из Сирии и намерены уменьшить военное присутствие в Афганистане.

Об этом глава Белого дома сообщил во время второго ежегодного выступления с речью «О состоянии государства» (State of the Union) перед обеими палатами Конгресса США.

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"Наши мужественные войска воюют на Среднем Востоке в течение почти 19 лет. В Афганистане и Ираке около 7000 американских героев отдали свои жизни. Более 52 тысяч американцев получили тяжелые ранения. Мы потратили более 7 триллионов долларов на ведение войн на Среднем Востоке", - отметил Трамп.

"Еще в качестве кандидата в президенты, я громко обязался соблюдать нового подхода. Великие державы не ведут бесконечные войны", - заявил Трамп.

"Когда я вступил в должность, ИГИЛ контролировал более 20 тысяч квадратных миль в Ираке и Сирии. Только два года назад. Сегодня мы освободили фактически всю эту территорию от оков этих кровожадных монстров. Теперь, когда мы работаем с нашими союзниками, чтобы уничтожить остатки ИГИЛ, пришло время наших мужественных воинов в Сирии тепло приветствовать дома", - сказал Трамп.

"Я также активизировал наши переговоры, чтобы добиться, если возможно, политического урегулирования в Афганистане. Противоположная сторона также очень рада вести переговоры. Наши войска воевали с непревзойденной доблестью, и благодаря их мужеству мы теперь можем добиваться, возможно, политического решения этого длительного и кровавого конфликта", - отметил Трамп.

"В Афганистане моя администрация проводит конструктивные переговоры с рядом афганских групп, в том числе с Талибаном. Когда мы начнем добиваться прогресса в этих переговорах, мы будем способны уменьшить присутствие наших войск и сосредоточиться на противодействии терроризму, и мы действительно будем сосредотачиваться на противодействии терроризму. Мы не знаем, достигнем ли мы договоренностей, но мы знаем, что после двух десятков лет войны пришло время хотя бы попытаться добиться мира", - подчеркнул президент США.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп отдал приказ полностью вывести войска США из Сирии.

На следующий день глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил о своей отставке.