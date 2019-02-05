В Альпах из-за схода лавин погибли 10 человек

Погибшие катались за пределами специально подготовленных трасс

Как минимум десять человек погибли за прошедшие выходные на горнолыжных курортах в Альпах в результате схода лавин.

Об этом сообщает Europe 1.

Несколько лавин сошло в районе курортов, расположенных в итальянских, швейцарских, французских и австрийских Альпах.

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Наибольшее число жертв зафиксировано в Италии. Так, в районе итальянской области Валле-д'Аоста погибли пять человек, среди которых граждане Италии и Франции.

В итальянском Больцано из-за схода лавины погиб 18-летний лыжник, а в Ломбардии погиб один сноубордист.

В воскресенье, 3 февраля, спасатели обнаружили тело одного лыжника в Савойи во Франции.

В швейцарских Альпах из-за лавины погиб один человек, еще один - госпитализирован. На юге Австрии жертвой схода лавины стал пожилой мужчина.

Отмечается, что погибшие катались за пределами специально подготовленных трасс.

Как сообщал УНИАН, в результате схода лавины в департаменте Савойя на юго-востоке Франции 2 февраля погиб один человек, еще двое получили травмы.