Президент Франції планує провести референдум через протести "жовтих жилетів" - ЗМІ

За даними ЗМІ, референдум заплановано на 26 травня.

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести референдум в связи с протестными акциями, которые с ноября прошлого года проводят на улицах так называемые "желтые жилеты".

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Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает французская газета Le Journal du Dimanche.

По данным издания, уже должны были начаться переговоры с поставщиками бумаги и типографиями для подготовки бюллетеней для голосования, которое должно помочь стране выйти из кризиса "желтых жилетов".

Вопросы, которые будут заданы, в настоящее время неизвестны.

Также пока нет официального сообщения о референдуме.

Как сообщал УНИАН, волна протестов во Франции началась еще 17 ноября 2018 года из-за анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры.

5 декабря под давлением протестующих французское правительство полностью отказался от намерения повысить акцизы на топливо. В правительстве подсчитали, что налоговые льготы и другие фискальные меры, которые Макрон объявил для успокоения демонстраций, обойдутся бюджету страны в 10 млрд евро.

Однако, несмотря на уступки со стороны власти, "желтые жилеты" решили продолжать протесты. Чтобы успокоить протесты, Макрон запустил серию общенациональных дебатов.

26 января "желтые жилеты" снова возобновили акции протеста.

27 января в противовес «желтым жилетам" на улицы Парижа вышли "красные шарфы" - около 10 тыс. человек прошли от Площади Нации до Площади Бастилии под лозунгами "Да демократии, нет революции", выражая протест против насильственных действий и вандализма со стороны "желтых жилетов ". Многие из участников акции сообщали, что они не против "желтых жилетов", но устали от массовых беспорядков, которые продолжаются в стране 11 недель.