Послы ЕС согласовали безвизовый режим для британцев после Brexit

В Евросоюзе заявили, что если Великобритания решит ввести визы для любой страны-члена, то будет принято решение о визах для британцев.

Постоянные представители стран-членов Европейского Союза согласовали безвизовый режим для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии после ее выхода из Евросоюза.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

«Послы ЕС сегодня согласовали, что после выхода Великобритании из Европейского Союза гражданам Соединенного Королевства, прибывающих на краткосрочный период в зону Шенгена (90 дней в течение каждых 180 дней), необходимо предоставить безвизовое право на путешествие», - говорится в сообщении.

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Постоянные представители Евросоюза уполномочили председательствующую страну в Совете ЕС начать переговоры с Европейским парламентом относительно этого законодательного предложения.

«Согласно правилам ЕС, освобождение от виз обеспечивается на условиях взаимности. Правительство Соединенного Королевства заявило, что не намерено требовать визы с граждан ЕС, путешествующих в Соединенное Королевство на краткосрочный период. В том случае, если Соединенное Королевство введет визовые требования для граждан хотя бы одной страны-члена в будущем, существующий механизм взаимности будет применен и три института ЕС и страны-члены примут обязательства действовать без задержек в применении механизма», - говорится в сообщении.