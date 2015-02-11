США пришлют странам Балтии 12 штурмовиков Thunderbolt II

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на издание Sargs.lv.

Военные и самолеты будут размещены на базе ВВС Германии в Шпангдалем. Военнослужащие и штурмовики должны быть на месте до конца февраля.

Эти меры призваны усилить операцию Atlantic Resolve, которая включает проведение воздушных учений с союзниками по НАТО с целью повышения совместимости.

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"Это еще один способ увеличить присутствие ВВС США в Европе и доказать нашим союзникам, что безопасность в Европе наш приоритет", - сказал заместитель командующего ВВС США в Европе и Африке Том Джонс.

После завершения учений в Германии самолеты направят в восточноевропейские страны НАТО.

Это первое мероприятие такого типа в Европе, которое делают ВВС США, оно продлится около полугода, согласно миссии и требованиям европейского командования США. Подобные операции проводятся в тихоокеанском регионе с 2004 года.