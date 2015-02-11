Газета USA Today опубликовала карту Украины без Крыма (фото)

В настоящее время неясно, опубликован ли такой вариант карты Украины по ошибке или сознательно по решению редакции. Пресс-секретарь USA Today на этот вопрос не ответил, передает Lenta.ru со ссылкой на журнал Foreign Policy.

Между тем, основные конкуренты USA Today - Wall Street Journal и New York Times - публикуют карту Украины с Крымом.

USA Today - ведущая американская газета по среднему ежедневному тиражу (с учетом интернет-читателей).