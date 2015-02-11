Газета USA Today опубликовала карту Украины без Крыма (фото)
12:40, 11 февраля 2015Мир
12072 0
Газета USA Today опубликовала на первой странице выпуска от 10 февраля карту Украины без аннексированного Россией Крыма.
Газета USA Today опубликовала карту Украины без Крыма / usatoday.com
В настоящее время неясно, опубликован ли такой вариант карты Украины по ошибке или сознательно по решению редакции. Пресс-секретарь USA Today на этот вопрос не ответил, передает Lenta.ru со ссылкой на журнал Foreign Policy.
Между тем, основные конкуренты USA Today - Wall Street Journal и New York Times - публикуют карту Украины с Крымом.
USA Today - ведущая американская газета по среднему ежедневному тиражу (с учетом интернет-читателей).
Однако главные конкуренты издания публикуют карту Украины с полуостровом / usatoday.com
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter