Власти Парижа вводят запрет на езду на старых автомобилях

С июля въезд в центральную часть города будет полностью закрыт для всех автобусов и грузовиков, зарегистрированных до октября 2001 года, сообщает auto.tsn.ua со ссылкой на газету la Croix.

Ровно через год запрет на въезд в Париж и его пригороды будет установлен для всех легковых автомобилей, мотоциклов и легких коммерческих машин с любым типом двигателей, поставленных на учет до 30 сентября 1997 года.

При этом лица, профессионально занимающиеся общественно-важной деятельностью (к примеру, доставкой, торговлей или ремонтом), получат скидки на приобретение автомобилей с электрическими или газовыми силовыми установками, компенсируемые государством. На эти цели власти будут выделять 5 млн евро ежегодно.

К 2020 году в Париже можно будет ездить только на машинах с двигателями не ниже экологического стандарта "Евро-5". В центр города смогут попасть только частные легковые машины, зарегистрированные после 2011 года, а также мотоциклы, поставленные на учет после июля 2015 года.