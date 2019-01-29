Британия может получить безвиз с ЕС после Brexit

В союзе предлагают предоставить британцам похожие возможности путешествовать, что и украинцам.

Комитет Европейского парламента предложил предоставить гражданам Великобритании возможность без виз путешествовать в Европу после выхода страны из Евросоюза. При этом, ввести такой базвиз предлагается независимо от того, каким будет Brexit.

Как сообщает Reuters, соответствующее решение было принято во время анонимного голосования в комитете. Теперь его должны поддержать также евродепутаты во время голосования в Европарламенте в следующем месяце. Издание замечает, что очень вероятно, что они тоже поддержат предложение. Но на этом процесс не закончится. Еврокомиссия и Совет ЕС тоже должны одобрить безвиз для британцев.

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Reuters напоминает, что визовая либерализация ЕС обычно касается лишь коротких путешествий сроком до трех месяцев. Она сейчас касается граждан около 60 стран мира, в частности, Украины. Безвиз разработан для упрощения туристических и деловых поездок, но не дает права работать в странах ЕС.