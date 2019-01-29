"Шатдаун" укрепил положение Трампа перед выборами в 2020 году - Politico

Проведенный в последние дни частичной приостановки работы правительства опрос показал, что множество избирателей поддержали его стремление построить стену на границе с Мексикой.

Политическая команда президента США Дональда Трампа пришла к выводу, что самый долгий в американской истории "шатдаун" не повлиял на его перспективы участия в президентской гонке на выборах в 2020 году.

В предвыборном штабе президента США убеждены, что это лишь укрепило положение Трампа на ключевых фронтах предвыборной битвы. Об этом пишет Politico.

Кроме того, проведенный в последние дни частичной приостановки работы правительства опрос показал, что множество избирателей поддержали его стремление построить стену на границе с Мексикой, в то время как многие считают Трампа виновным в "шатдауне".

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Так, 61% опрошенных «поддерживают позицию президента по безопасности границ», а 52% избирателей согласны с тем, что текущая ситуация на границе между Соединенными Штатами и Мексикой представляет угрозу национальной безопасности для США, следует из результатов опроса. Кроме того, 53% избирателей поддерживают строительство пограничной стены или возведение какого-либо барьера для улучшения безопасности.

«Избиратели считают, что нынешняя ситуация на границе представляет угрозу национальной безопасности и большинство поддерживает строительство стены или барьера», — ответили Politico инициаторы опроса из команды Трампа.

Издание отмечает, что результаты опросов штаба Трампа расходятся с другими опросами на тему "шатдауна", которые показали, что Трампу это нанесло ущерб.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что по-прежнему намерен строить стену — с одобрением конгресса или без него.