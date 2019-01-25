Трамп заявил о временном прекращении "шатдауна"

Финансирование правительства возобновили на три недели.

Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с Конгрессом о временном приостановлении "шатдауна".

По его словам, соглашение предусматривает финансирование работы правительства и некоторых федеральных учреждений на три недели – до 15 февраля. Об этом 25 января сообщает CNN.

К этому времени двухпартийная комиссия будет работать над пакетом законов по обеспечению безопасности на границе. Достигнутое соглашение не предусматривает выделение средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Трамп заявил, что у него есть "очень мощная альтернатива", но сказал, что "не собирается ее использовать". Очевидно, он имеет в виду его угрозы объявить чрезвычайную ситуацию в стране.

Президент США также заверил, что работникам правительства и федеральных учреждений, которые не получали зарплату во время "шатдауна", сделают перерасчет.

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Напомним, президент США Дональд Трамп отказался уступать многомиллиардной инициативой относительно построения стены на границе с Мексикой, чтобы остановить правительственный "шатдаун" в США. Трамп убежден, что тысячи людей, которые вынужденно прекратили работать через "шатдаун" в Соединенных Штатах, также хотят, чтобы стена была построена. Лидер демократов в Сенате Чарльз Шумер заявил, что Трамп должен отказаться от стены – четко и просто", чтобы вывести правительство из "шатдауна".

Через споры между республиканцами и демократами по поводу требования президента США Дональда Трампа выделить 5 млрд долларов на строительство стены вдоль границы с Мексикой принятия бюджета страны заблокированы. Пока дебаты относительно стены продолжаются, около 800 тысяч федеральных служащих не получают зарплату. Большая часть из них пошла на вынужденный неоплачиваемый отпуск.

Прекращение финансирования федеральных структур на Рождество привело к хаосу в конце 2018 года, который дополнился резким падением фондовых рынков, внутрипартийным обострением из-за увольнения министра обороны Джеймса Мэттиса, выводом войск из Сирии, а также расследованием специального прокурора ФБР Роберта Мюллера.