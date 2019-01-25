Business Insider: Армия Китая готовится к ядерной войне

Китайские военные провели специальные учения, во время которых они отрабатывали ядерный удар.

Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая провела симуляцию запуска межконтинентальных баллистических ракет (МБР) из подземных бункеров.

Обучения, нацеленные против мнимого «чужеземного врага», должны были улучшить возможности китайских военных в нанесении контратаки в случае, если начнется ядерная война, пишет Business Insider со ссылкой на китайские государственные СМИ. Большинство китайских МБР базируются в упрочненных защитных бункерах. Таким образом, Пекин рассчитывает, что усиленная защита ракет гарантирует ему возможность нанести удар в ответ. Военная доктрина Китая исключает возможность, что страна сама ударит первой.

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Арсенал МБР страны включает разнообразные ракеты шахтного базирования, а также запускаемые с мобильных платформ и субмарин. В прошлом ноябре Китай испытал новую баллистическую ракету дальнего действия. А в этом году ожидается, что страна заявит о своей новой МБР DF-41. Все эти шаги указывают на то, что Пекин пытается усилить свои возможности «ядерного сдерживания» на фоне того, как Россия и США готовятся к обновлению своих стратегических арсеналов.

Кроме симуляции запуска ядерных ракет военные Китая, которые охраняют оборонительные бункеры китайского ядерного арсенала, также провели тренировку долговременного выживания в условиях после ядерной атаки. За построением стратегических бункеров стоит инженер по имени Цянь Цю, которого недавно наградили за достижения в развитии хранилищ для китайских ядерных боеголовок – бункеров, которые будут служить последней линией обороны, если ракетный щит страны и системы ПВО не сработают. В Пекине утверждают, что эти бункеры могут выдержать прямой удар или столкновение со стандартным пассажирским самолетом.

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«Как говорит китайская поговорка, чем тоньше щит, тем острее должно быть копье. Наши оборонные инженеры должны продолжать разработку на фоне того, как наступательные вооружения создают новые вызовы», - сказал Цянь, добавив, что современные китайские бункеры – это «подземная Великая стена».