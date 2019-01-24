Истребитель ВВС Финляндии подняли для перехвата российских Су-27 (фото)

Инцидент произошел в международном воздушном пространстве над Финским заливом.

Самолет ВВС Финляндии подняли по тревоге для перехвата двух российских истребителей Су-27.

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Об этом сообщается в Twitter ведомства. По данным ведомства, инцидент произошел в международном воздушном пространстве над Финским заливом.

Как отмечается, Су-27 не нарушили воздушное пространство Финляндии.