Истребитель ВВС Финляндии подняли для перехвата российских Су-27 (фото)
19:59, 24 января 2019Мир
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Инцидент произошел в международном воздушном пространстве над Финским заливом.
Как отмечается, Су-27 не нарушили воздушное пространство Финляндии / Twitter
Самолет ВВС Финляндии подняли по тревоге для перехвата двух российских истребителей Су-27.
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Об этом сообщается в Twitter ведомства. По данным ведомства, инцидент произошел в международном воздушном пространстве над Финским заливом.
Как отмечается, Су-27 не нарушили воздушное пространство Финляндии.
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