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Истребитель ВВС Финляндии подняли для перехвата российских Су-27 (фото)

19:59, 24 января 2019
Мир
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Как отмечается, Су-27 не нарушили воздушное пространство Финляндии / Twitter

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Об этом сообщается в Twitter ведомства. По данным ведомства, инцидент произошел в международном воздушном пространстве над Финским заливом.

Как отмечается, Су-27 не нарушили воздушное пространство Финляндии.

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Теги: #Финляндия#российский Су-27