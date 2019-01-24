ЕС готов отложить дату Brexit до мая - канцлер Австрии

Европейский Союз готов сделать все, чтобы избежать жесткого Brexit, отметил Себастьян Курц.

Великобритания знает, что Европейский союз готов отложить дату выхода страны из ЕС, которая запланирована на 29 марта, но желательно, чтобы Brexit состоялся не позже, чем назначенные на май выборы в Европейский парламент.

Об этом заявил в четверг канцлер Австрии Себастьян Курц, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

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"В Великобритании осознают, что Европейский Союз готов сделать все, чтобы избежать жесткого Brexit, ЕС также готов, если есть необходимость отложить дату выхода, но, конечно, Великобритания также должна этого хотеть", - сказал Курц на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Напомним, британский парламент отклонил рекордным количеством голосов соглашение о Brexit, о котором Тереза Мэй договорилась в Брюсселе.

21 января премьер представила новый план дальнейших действий, но он практически не отличается от ее предыдущих предложений, за исключением нескольких изменений.