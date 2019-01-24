В США умер "крестный отец" авангардного кино

Сердце Йонаса остановилось утром 23 января.

В возрасте 96 лет скончался режиссер Йонас Мекас, которого называют "крестным отцом" авангардного кино. Он умер в своем доме в Нью-Йорке. Об этом сказано на странице кинематографиста в Facebook.

Сердце Йонаса остановилось утром 23 января. В этот момент режиссер находился с семьей.

Йонас Мекас родился 24 декабря 1922 года в литовской деревне Семенишки. В 1949 году переехал в Нью-Йорк, где вместе со своим братом основал журнал авангардного кино Film Culture. Спустя несколько лет вместе с другими авангардистами создал Кооператив кинематографистов.

Фильмография режиссера насчитывает более 60 картин. Самые известные его фильмы - "Воспоминания о поездке в Литву", "Дневники, заметки и наброски", «Двигаясь вперед, иногда я видел краткие проблески красоты", "Оружие деревьев", «Рождение нации", "Потери, потери, потери".

Мекас также занимался организацией кинофестивалей и писал критические статьи о кино. Кроме того, сотрудничал со множеством известнейших представителей американской культуры - Энди Уорхолом, Джоном Ленноном, Йоко Оно, Сальвадором Дали и другими.

Мекас - обладатель двух французских орденов Искусств и литературы, а также Национальной премии Литвы в области литературы и искусства.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о смерти звезды фильма "Тупой и еще топее".