Жертвой буллинга в школах стал каждый третий ребенок в мире
В декабре 2018 года каждый третий школьник в мире по меньшей мере один раз подвергся травле и физическому насилию со стороны сверстников.
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Об этом говорится в новом докладе ЮНИСЕФ по 144 странам мира, передает Анадолу.
В то же время во многих странах количество таких случаев сократилось наполовину, отмечается в документе.
«В Северной Америке и Европе школьники оказывают друг на друга психологическое давление. В остальных частях света на первом месте - физические издевательства, на втором – сексуальные. Мальчики чаще становятся жертвой физических нападений, а девочки страдают от психологической травли», - говорится в докладе.
Авторы документа также отмечают рост числа случаев запугивания в киберпространстве.
«Часто объектом травли становятся дети, которые чем-либо отличаются от остальных, особенно внешне. По сообщениям учеников, второй повод по распространенности - расовые различия, национальность или цвет кожи», - говорится в докладе.
Авторы документа называют насилие и издевательства в школах «серьезными глобальными проблемами».