Стало известно, когда Европарламент начнет процесс ратификации соглашения о Brexit

Депутаты могут начать процедуру в конце января.

Европарламент рассчитывает на следующей неделе начать процедуру одобрения сделки о Brexit, о которой договорились Лондон и Брюссель.

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Reuters.

"Надеемся, что в конце января мы начнем нашу процедуру", - заявила депутат парламента Данута Гебнер, имея в виду одобрение сделки для того, чтобы она вступила в силу.

Она ожидает, что соглашение о Brexit будет передано в Европейский парламент в среду-четверг, чтобы депутаты могли завершить ратификацию до 29 марта.

Также Ги Верхофстадт, представитель парламента по Brexit, заявил на сессии во вторник, что начало процесса послужит важным сигналом.

"Это означает, что пересмотр соглашения о выходе невозможный. Если повторные переговоры и возможны, то они будут касаться политической декларации, в которой мы не имеем ничего против глубоких будущих отношений между ЕС и Великобританией", - сказал он.

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Напоминаем, 15 января парламент Великобритании провалил голосование по соглашению о выходе страны из состава Европейского Союза. Депутаты отвергли предложенную Мэй сделку с разгромным разрывом в 230 голосов - 202 голоса за и 432 против.

Дебаты по поводу соглашения велись в парламенте с 7 января. Премьер-министр страны Тереза Мэй заявляла, что если предложенное соглашение будет отвергнуто депутатами, другого уже не будет.

Напомним, выход Великобритании из ЕС назначен на 29 марта 2019 года. Его определил референдум в июне 2016 года, на котором 51,89% британцев подержали выход страны из состава ЕС, чтобы вернуть себе контроль над своими средствами, законами, границами и внутренним рынком. Для плавного выхода Великобритании из ЕС предусмотрен переходной период продолжительностью в 21 месяц. Он начнется 30 марта 2019 года и продлится до 31 декабря 2020 года.