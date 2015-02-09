В столкновениях на стадионе в Египте погибли около 22 человек

Во время беспорядков на футбольном стадионе в Каире погибли по меньшей мере 22 человека, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Al Arabia.

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По словам источников в министерстве здравоохранения, большинство погибших скончались от удушья слезоточивым газом.

Столкновения начались после того, как полиция пыталась помешать зрителям, которые не имели билетов, попасть на стадион для просмотра матча чемпионата Египта между "Замалеком" и "Энби".