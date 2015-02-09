В Сирии и Ираке уничтожены семь тысяч боевиков ИГ

03:10, 09 февраля 2015
Мир
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В результате операции международной коалиции в Сирии и Ираке за последние несколько недель были ликвидировано по меньшей мере семь тысяч боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ). 

REUTERS

Об этом заявил командующий ВВС Иордании генерал Мансур Салех аль-Джубур, сообщает Лента.ру.

«Мы уничтожили логистические центры, склады оружия и убежища боевиков»,— заявил он.

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По словам аль-Джубура, всего было выполнено более пяти тысяч боевых вылетов самолетов коалиции с начала кампании. Как подчеркнул аль-Джубур, конечной целью остается стереть ИГ с лица земли.

По данным иорданской армии, коалиции уже удалось уничтожить около 20 процентов военного потенциала группировки.

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