В Сирии и Ираке уничтожены семь тысяч боевиков ИГ

Об этом заявил командующий ВВС Иордании генерал Мансур Салех аль-Джубур, сообщает Лента.ру.

«Мы уничтожили логистические центры, склады оружия и убежища боевиков»,— заявил он.

Читайте такжеИордания атаковала позиции ИГ после убийства пилота

По словам аль-Джубура, всего было выполнено более пяти тысяч боевых вылетов самолетов коалиции с начала кампании. Как подчеркнул аль-Джубур, конечной целью остается стереть ИГ с лица земли.

По данным иорданской армии, коалиции уже удалось уничтожить около 20 процентов военного потенциала группировки.