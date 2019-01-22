Исследователи нашли в Северной Корее секретную ракетную базу
09:50, 22 января 2019Мир
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База является одним из 20 северокорейских ракетных объектов, о существовании которых Пхеньян не объявил официально.
В КНДР нашли еще один тайный военный объект / pixabay.com
Исследователи обнаружили еще одну секретную базу баллистических ракет в Северной Корее.
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Как сообщает The Hill, ссылаясь на отчет проекта Beyond Parallel, база является одним из 20 северокорейских ракетных объектов, о существовании которых Пхеньян не объявил официально.
Согласно отчету, базу вероятно не затрагивают переговоры по денуклиаризации между США и КНДР. Объект, как сообщается, выступает штабом ракетной бригады стратегических сил.
Ранее эксперты Центра стратегических и международных исследований обнаружили в Северной Корее по меньшей мере 13 ракетных баз, существование которых Пхеньян не раскрывал, где КНДР может скрывать ракеты, способные нести ядерный заряд.
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