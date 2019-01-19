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Во Франции стартовала 10-я волна протестов "желтых жилетов" (видео)

13:14, 19 января 2019
Мир
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Во Франции начался 10-й раунд протестов "желтых жилетов" / фото Дмитрия Dzhus / flickr.com

Протестующие начали собираться на митинги в нескольких французских городах, несмотря на национальные дебаты, начатые на этой неделе президентом Эммануэлем Макроном, направленные на успокоение их гнева.

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Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на 20minutes.fr.

Ведущий и провокационный протестующий Эрик Друэ анонсировал акции в субботу в Париже, начало которых объявлено на 12:00 по Киеву.

Париж развернул 5 тысяч полицейских, в том числе вокруг государственных зданий и Елисейских полей, сцены недавнего насилия. Тысячи других полицейских разворачиваются по всей стране.

19 января является 10-м подряд выходным протестов, которые начались из-за налогов на топливо, но стали более широким выступлением против экономических проблем.

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Теги: #протесты#Франция