Во Франции стартовала 10-я волна протестов "желтых жилетов" (видео)
Протестующие начали собираться на митинги в нескольких французских городах, несмотря на национальные дебаты, начатые на этой неделе президентом Эммануэлем Макроном, направленные на успокоение их гнева.
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Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на 20minutes.fr.
Ведущий и провокационный протестующий Эрик Друэ анонсировал акции в субботу в Париже, начало которых объявлено на 12:00 по Киеву.
Париж развернул 5 тысяч полицейских, в том числе вокруг государственных зданий и Елисейских полей, сцены недавнего насилия. Тысячи других полицейских разворачиваются по всей стране.
13:25 « La seule lettre qu'on veut recevoir: celle de ta démission » tagué sur un abri-bus #GiletsJaunes#Acte9#ActeIX#12Janvier#YellowJackets#YellowVests#Protest#Parispic.twitter.com/YtBhwg5hWn— Rémy Bournoville (@remybournoville) January 12, 2019
19 января является 10-м подряд выходным протестов, которые начались из-за налогов на топливо, но стали более широким выступлением против экономических проблем.