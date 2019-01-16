Рейтинг Трампа худший среди президентов США после Второй мировой войны

До этого момента худший показатель был у Рональда Рейгана.

Средний уровень одобрения работы Дональда Трампа за два года его президентства составляет 39%. И это худший показатель, чем у любого президента США после Второй мировой войны.

Как свидетельствуют последние опросы Gallup, по итогам второго года работы Трампа в Овальном кабинете его рейтинг составляет 40,4%. В целом, это улучшение. Ведь в прошлом году только 38,4% американцев положительно оценивали работу президента, пишет Newsweek.

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Таким образом, Трамп стал новым рекордсменом антирейтинга среди американских президентов. До этого времени это «лидерство» было у другого республиканца - Рональда Рейгана. На второй год работы его поддерживали 43,3% американцев.

Демократы Барак Обама, Билл Клинтон и Джимми Картер тоже в среднем на второй год президентства пользовались поддержкой 40% избирателей. В свою очередь рейтинг Ричарда Никсона был выше и составил 56%. У четырех других президентов США, управлявших страной после Второй мировой войны, уровень одобрения в среднем составил 65% и выше.