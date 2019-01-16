Треть сотрудников ООН подвергалась домогательствам на работе

Данные о статистике домогательств среди сотрудников ООН находятся примерно на уровне других организаций.

Около трети действующих сотрудников ООН пожаловались на те или иные формы сексуального домогательства, которым они подверглись на работе хотя бы раз за последние два года.

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Такие данные приводятся в докладе самой ООН, передает kommersant. Исследование было проведено в ноябре 2018 года компанией Deloitte по заказу ООН. Среди тех или иных видов агрессивного сексуального поведения перечислены оскорбительные шутки или истории сексуального характера, оскорбительные замечания о внешности сексуального характера, жесты, намеки, физические действия.

На условиях анонимности 33% опрошенных сообщили, что хотя бы один раз за последние два года подвергались какому-либо из видов домогательства. 38,7% заявили, что переживали подобное хотя бы раз за все время своей работы в ООН. Две трети из тех, кто совершал те или иные домогательства - мужчины. Около четверти — руководители среднего или старшего звена.

В письме для сотрудников ООН генеральный секретарь этой организации Антониу Гутерриш заявил, что результаты доклада «содержат отрезвляющую статистику и доказательства того, что нам необходимы перемены». Он также добавил, что данные о статистике домогательств среди сотрудников ООН находятся примерно на уровне других организаций, однако ООН, которая преследует благородные цели равенства, прав человека и уважения человеческого достоинства, должна соответствовать более высоким стандартам по сравнению с другими организациями.