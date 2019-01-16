Покрылась пятнами и задыхалась: Пугачева чуть не умерла на Первом канале

Пугачева покинула студию до окончания съемок.

Алла Пугачева чуть не задохнулась на съемках передачи российского Первого канала. Певица принимала участие в передаче «Сегодня вечером», посвященной 40-летию музыкальной карьеры Игоря Николаева.

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Исполнительница почувствовала себя плохо в начале съемок: в горле начало першить, кожа покрылась пятнами. У нее начался кашель и появились признаки удушья, пишет "Собеседник".

Певица покинула студию до окончания съемок: «Я хотела отсидеть до конца, но не могу: мучаюсь из-за кашля», - прокомментировала ситуацию артистка.

Позже выяснилось, что у Пугачевой началась аллергия на искусственный снег, который находился в студии.

КАк сообщал УНИАН, ранее российский певец и композитор Игорь Николаев удивил подписчиков в Instagram, опубликовав совместное фото Аллы Пугачевой и Ирины Аллегровой.