Иордания атаковала позиции ИГ после убийства пилота

По сообщению властей страны, десятки истребителей-бомбардировщиков совершили удары по объектам исламистов в Сирии. Все самолеты вернулись на базу невредимыми, отмечается в заявлении, передает ВВС Украина.

Как заявили иорданские военные, эти воздушные атаки - только начало.

Иордания входит в международную коалицию под руководством США, которая наносит удары по позициям ИГ.

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После жестокого убийства пилота король Иордании Абдалла II пообещал активизировать борьбу с джихадистами.

Лейтенант аль-Касасбех был захвачен боевиками ИГ в декабре, когда его истребитель F-16 упал в Сирии.