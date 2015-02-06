Иордания атаковала позиции ИГ после убийства пилота

04:31, 06 февраля 2015
Мир
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Иордания сообщила, что ее авиация нанесла первые авиаудары по позициям "Исламского государства", когда боевики ИГ распространили видео сожжения живьем пленного иорданского пилота Моаза аль-Касасбеха.

/ Wikipedia

По сообщению властей страны, десятки истребителей-бомбардировщиков совершили удары по объектам исламистов в Сирии. Все самолеты вернулись на базу невредимыми, отмечается в заявлении, передает ВВС Украина.

Как заявили иорданские военные, эти воздушные атаки - только начало.

Иордания входит в международную коалицию под руководством США, которая наносит удары по позициям ИГ.

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После жестокого убийства пилота король Иордании Абдалла II пообещал активизировать борьбу с джихадистами.

Лейтенант аль-Касасбех был захвачен боевиками ИГ в декабре, когда его истребитель F-16 упал в Сирии.

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