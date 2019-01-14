National Interest: Самый большой враг армии России не США, а скупой Кремль

Российское правительство выбрасывает миллиарды долларов на ракеты и военные авантюры, но условия службы и зарплаты солдат становятся все хуже.

Российский президент Владимир Путин сжигает кучу денег на сверхзвуковые ракеты, торпеды судного дня и зарубежные военные авантюры в Сирии и Украине. Но он не находит средств, чтобы накормить и дать достойное жилье своим же солдатам.

Об этом пишет National Interest, добавляя, что зарплаты и условия в российской армии ухудшаются. Российская «Независимая газета» писала недавно о том, что хоть Кремль тратит невероятные суммы на Вооруженные силы РФ, на человеческий фактор в армии тратятся, «мягко говоря, скромные ресурсы».

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В 2019 году российское правительство собирается потратить на армию 5,2 триллионов рублей или 28,7% национального бюджета. Однако, из этой суммы лишь 4,3% пойдут на зарплаты солдат. В период 2012-2017 годов их доходы росли, но инфляция была еще больше. Согласно данным комитета Госдумы по вопросам обороны, за указанный период солдатские зарплаты обесценились на половину. А правительственные оценки России говорят, что в то время, как общая инфляция в 2012-2017 году составляла 46%, цены на продукты питания выросли на 60%.

Медицинское обслуживание в военных госпиталях тоже ухудшается. Капитан первого ранга Олег Шведков рассказал, что в военных медицинских учреждениях не хватает важных медикаментов. И все эти факторы способствуют распространению разочарования среди российских военных. National Interest пишет, что российские солдаты всегда были в плохих условиях еще со времен Российской империи. Плата была мизерной, питание было недостаточным, зато дисциплина очень строгая. Во времена СССР в армии царила «дедовщина».

В России до сих пор действует призыв. Но страна все больше полагается на контрактников, которые идут служить добровольно и для которых вопрос зарплаты – важный фактор. Но сейчас Кремль не заботится даже о таких военных.

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В целом с началом российской войны против украины Кремль начал тратить огромные суммы на армию. Хоть в России начался большой финансовый кризис, это не помешало правительству развивать военную инфраструктуру и создавать новые боевые подразделения на западе страны. Военные учения стали более масштабными. А солдаты получают реальный боевой опыт в Украине и Сирии. Однако, в это же время материальное обеспечение армии России пришло в упадок. Несмотря на то, что оборонный бюджет большой, увеличение зарплат для военных заморозили. И это дало толчок оттоку личного состава, особенно среди контрактников.