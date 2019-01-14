цей матеріал доступний українською

"Напряженная обстановка": СМИ узнали о планах США ослабить влияние РФ в Арктике

06:30, 14 января 2019
Мир
776 2
в Арктике возникла «напряженная обстановка» / Wki

Читайте такжеMilitary Times: Холодная война уже идет в небе над Европой

Об этом сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, в Арктике возникла «напряженная обстановка» из-за возможности для открытия новых морских путей.

Как отмечается, миссия по отправке военного корабля США в Арктику станет ответом на «чрезмерные притязания» России и КНР в регионе.

При этом США уже действовали подобным образом в Южно-Китайском море.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Арктика#ВМС США