"Напряженная обстановка": СМИ узнали о планах США ослабить влияние РФ в Арктике

Как отмечается, миссия по отправке военного корабля США в Арктику станет ответом на «чрезмерные притязания» России и КНР в регионе.

ВМС США планируют ответить на «чрезмерные притязания» России и Китая в Арктике. Читайте такжеMilitary Times: Холодная война уже идет в небе над Европой Об этом сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, в Арктике возникла «напряженная обстановка» из-за возможности для открытия новых морских путей. Как отмечается, миссия по отправке военного корабля США в Арктику станет ответом на «чрезмерные притязания» России и КНР в регионе. При этом США уже действовали подобным образом в Южно-Китайском море.

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