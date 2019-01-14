"Напряженная обстановка": СМИ узнали о планах США ослабить влияние РФ в Арктике
06:30, 14 января 2019Мир
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Как отмечается, миссия по отправке военного корабля США в Арктику станет ответом на «чрезмерные притязания» России и КНР в регионе.
в Арктике возникла «напряженная обстановка» / Wki
ВМС США планируют ответить на «чрезмерные притязания» России и Китая в Арктике.
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Об этом сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, в Арктике возникла «напряженная обстановка» из-за возможности для открытия новых морских путей.
Как отмечается, миссия по отправке военного корабля США в Арктику станет ответом на «чрезмерные притязания» России и КНР в регионе.
При этом США уже действовали подобным образом в Южно-Китайском море.
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