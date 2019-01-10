Индекс демократии The Economist: В Украине царит "гибридный" режим

Согласно индексу, в "гибридный" статус Украина перешла с первого года правления Януковича.

В общем, спад демократии в мире остановился в 2018 году. А ситуация в Украине за последние годы несколько улучшилась. Однако, не все так хорошо.

На это указывает индекс демократии The Economist Intelligence Unit. При его составлении были оценены в 167 стран мира по 60 критериям в пяти основных категориях: избирательный процесс и плюрализм, функционирование правительства, участие в политической жизни, демократическая политическая культура и гражданские свободы. На основе оценки этих критериев странам присваивали баллы. Страны, которые получили таким образом от 0 до 4 считаются авторитарными, от 4 до 6 - гибридными, от 6 до 8 - слабыми демократиями, а от 8 до 10 - полноценными демократическими странами.

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Оценка Украины по состоянию на 2018 год, по версии индекса демократии The Economist Intelligence Unit - 5,69. Таким образом, наша страна попала в категорию "гибридных". Любопытно, что согласно индексу, Украина была в категории "слабых демократий" в период с 2006 до 2010 годов. До нынешнего статуса она опустилась во времена режима Виктора Януковича. Худшим был показатель в 2014-м году. Тогда Украина получила 5,42 балла. За последние годы демократические успехи страны несколько улучшились, но не настолько, чтобы вернуться к статусу хотя бы "слабой демократии".

The Economist пришло к выводу, что только 4,5% людей в мире живут в полностью демократических странах.

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Впрочем, глобальный показатель прошлого года стабилизировался. И это впервые за последние три года. Лишь в 42 странах наблюдалось падение оценок. Хотя еще в 2017 году сокращение демократии было зафиксировано в 89 странах. В противовес этому в прошлом году дела в 48 странах даже улучшились.