Neue Zürcher Zeitung: История краха СССР указывает, куда Путин ведет Россию

Самоизоляция и протекционизм Кремля вместе с давлением международных санкций рано или поздно добьют российскую экономику.

Чтобы понять, что на самом деле происходит в России, достаточно просто выйти на улицу. На каждом углу висят большие табло, на которых светятся яркие и обычно красные цифры. Глядя на них, каждый прохожий может мгновенно понять, как много рублей он получит в обмен на американский доллар. И цифры не врут.

Но скоро такая уличная правда исчезнет с российских улиц. Президент Владимир Путин лично приказал запретить такие табло с курсом валют. Якобы это нужно Центробанку, чтобы бороться против нелегальный обменников. Этот случай хорошо иллюстрирует маниакальный контроль правительства России, побочные эффекты от которого вызывают много проблем для малого и среднего бизнеса в стране, пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

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Уже много лет в России наблюдается отсутствие свободы для бизнеса и правовых рамок, которые бы позволили развить широкий и разнообразный корпоративный ландшафт. От этого страдают и западные компании, которые работают в России. Издание пишет, что режим Путина ведет "экономически-политический крестовый поход". Санкции, которые ввели после начала российской войны против Украины, а также те, которые появились после попытки отравить бывшего шпиона на территории Великобритании, лишили Кремль способности трезво оценивать экономическую ситуацию. Незыблемым лозунгом стало: "Мы можем сделать все сами".

"Никто нам не поможет: ни царь, ни Бог, ни герой. Мы должны сделать все своими руками", - недавно объявил Путин.

Правительство России поставило главной целью производить как можно больше товаров внутри страны.

"Но такое возвращение к отечественному производству - это не участие в международном рынке, а только протекционизм, нацеленный на самообеспечение. К чему это приведет в конце-концов, продемонстрировал всему миру крах СССР", - говорится в статье.

Санкции вместе со стимулированием отечественного потенциала со стороны правительства действуют как яд и сильно парализуют экономику. Алексей Кудрин, который стал своеобразной "либеральной совестью" в российском правительстве, говорит об отчаянии. Он призывает Кремль наконец что-то изменить в своей политике. Потому что Россия погрязла в "застое". Использование российским экономистом термина времен Советского Союза для описания ситуации в современной РФ - это "тревожный звонок" для инвесторов.

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Упадок экономики прежде всего испытывают люди с низким доходом. Реальная зарплата в прошлом году сильно сократилась. Россияне тратят на питание больше 30% заработанного. Для сравнения гражданам Германии или Швейцарии еда обходится в 12% доходов. Но на самом деле ситуация россиян может оказаться еще хуже. Расходы российских семей на продукты могут составлять гораздо больше трети заработанного. Потому что доходы в России очень неравномерно распределены.

Ситуация ухудшается еще и тем, что с первого января Кремль повысил ставку НДС на 2%. И это еще больше ударит по слабому потреблению. В 2019 году Россия может продолжить падать все ниже в экономическом поле. Страна смогла бы выбраться из стагнации только в том случае, если Кремль изменит свое поведение и помирился с Западом. Без этого Россия и дальше будет еле сводить концы с концами.

"Владимир Путин зашел слишком далеко. Его внешнеполитический авантюризм остро контрастирует с параличом российской экономики. Замедление темпов мирового роста и падение цен на нефть лишь усугубляют проблему. Сегодня за изолированность России и упрямство правительства платят простые россияне. Они это понимают и без табло курса валют, которые показывают им темп падения рубля", - говорится в статье.