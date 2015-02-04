В Норвегии подача милостыни может грозить годом тюрьмы

Изначально законопроект разрабатывался в рамках программы по борьбе с организованными группами профессиональных попрошаек, однако его рамки были расширены, сообщает РИА Новости.

"Мы должны дать сотрудникам полиции законные права, чтобы они могли принять строгие меры против лиц, которые способствуют притоку попрошаек, часто в составе больших групп", – прокомментировал необходимость принятия нового закона госсекретарь Министерства юстиции Норвегии Видар Бриен-Карлсен.

Читайте такжеНорвежский экс-священник потратил $2 млн на вечеринкиОкончательное решение по законопроекту должно быть принято до 15 февраля. В случае если законопроект вступит в силу, люди, причастные к организованным группам попрошаек, получат тюремный срок до года, такое же наказание предусмотрено для тех, кто помогает бездомным.