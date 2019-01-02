Wall Street Journal: В 2018 году либеральный мировой порядок был самым большим “лузером”

Россия закрепилась на оккупированных украинских территориях, а демократический мир просто проигнорировал Парижское климатическое соглашение.

Самым большим “лузером” 2018 года стала система, которая была построена после Холодной войны. США и их союзники когда-то надеялись, что именно она сформирует глобальную политику.

Об этом пишет Wall Street Journal. Идея заключалась в том, что либеральная демократия, рыночные экономические системы и верховенство закона будут распространены с Запада на посткоммунистический Восток Европы, а также глобальный Юг. Международные институты постепенно заменят анархическое соревнование государств, разработав правила для решения различных проблем: от торговли до изменения климата.

Читайте такжеEUObserver: В 2019 году ЕС придется учится самостоятельно защищаться от России и не только

Россия и Китай никогда не проявляли симпатии к такому подходу, считая его слабо замаскированным проявлением гегемонии США и угрозой для их нелиберальных политических режимов. Желание построить либеральную мировую систему сталкивалось с трудностями на протяжении многих лет. В 2018 году оно прогнулось под еще большим стрессом.

Даже Япония, которая ревностно отстаивала основанный на правилах порядок, теперь покинула состав Международной китобойной комиссии, восстановив запрещенную охоту на китов. Россия в 2018 году укрепила свою хватку на юге и востоке Украины. Китай укрепил насыпаные искусственные острова в Южно-Китайском море. США обходят процедуры ВТО в поисках так называемой “честной торговли”. И одна за другой страны не выполняют обязательства по Парижскому климатическому соглашению.

Читайте такжеForbes: В 2019 году Украина и Балтия будут под ударом, а гонка вооружений формально начнется

Современный Вольтер мог бы язвительно заметить, что старая система не была ни либеральной, ни международной и точно не порядком. Однако, когда она окончательно исчезнет, это почувствуют все.