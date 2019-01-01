Нападение в Манчестере назвали терактом

Мужчина, ранивший ножом трех человек у вокзала Виктория в Манчестере, арестован, сообщил шеф городской полиции Иэн Хопкинс.

Полиция признала террористический характер нападения на остановке скоростного трамвая у вокзала Виктория в Манчестере.

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Об этом говорится в заявлении руководителя городской полиции Иэна Хопкинса, которое 1 января опубликовано в Twitter ведомства.

Расследование ведет контртеррористическое подразделение. Силовики провели рейд в районе Читэм Хилл, где, вероятно, в последнее время проживал нападавший.

Мужчина, задержанный на месте преступления, арестован, добавил Хопкинс. О личности нападавшего полиция сведений не предоставила.

Инцидент произошел вечером 31 декабря. Мужчина нанес ножевые ранения двум людям, стоявшим на трамвайной остановке. Во время задержания также был ранен сотрудник транспортной полиции.