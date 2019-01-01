Нападение в Манчестере назвали терактом
15:09, 01 января 2019Мир
145 0
Мужчина, ранивший ножом трех человек у вокзала Виктория в Манчестере, арестован, сообщил шеф городской полиции Иэн Хопкинс.
REUTERS
Полиция признала террористический характер нападения на остановке скоростного трамвая у вокзала Виктория в Манчестере.
Читайте такжеВ метро Манчестера вооруженный ножом мужчина напал на прохожих
Об этом говорится в заявлении руководителя городской полиции Иэна Хопкинса, которое 1 января опубликовано в Twitter ведомства.
Расследование ведет контртеррористическое подразделение. Силовики провели рейд в районе Читэм Хилл, где, вероятно, в последнее время проживал нападавший.
Мужчина, задержанный на месте преступления, арестован, добавил Хопкинс. О личности нападавшего полиция сведений не предоставила.
Инцидент произошел вечером 31 декабря. Мужчина нанес ножевые ранения двум людям, стоявшим на трамвайной остановке. Во время задержания также был ранен сотрудник транспортной полиции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter