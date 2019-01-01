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Нападение в Манчестере назвали терактом

15:09, 01 января 2019
Мир
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REUTERS

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Об этом говорится в заявлении руководителя городской полиции Иэна Хопкинса, которое 1 января опубликовано в Twitter ведомства.

Расследование ведет контртеррористическое подразделение. Силовики провели рейд в районе Читэм Хилл, где, вероятно, в последнее время проживал нападавший.

Мужчина, задержанный на месте преступления, арестован, добавил Хопкинс. О личности нападавшего полиция сведений не предоставила. 

Инцидент произошел вечером 31 декабря. Мужчина нанес ножевые ранения двум людям, стоявшим на трамвайной остановке. Во время задержания также был ранен сотрудник транспортной полиции. 

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Теги: #теракт в Манчестере