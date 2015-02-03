Польша не хочет испортить россиянам их празднование "милитарного триумфа" - президент

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом в эфире польского радио TOK FM сказал президент Польши Бронислав Коморовский.

"Это на самом деле не замысел, чтобы испортить россиянам их праздник военной победы", - подчеркнул он, комментируя свою идею организовать собственные мероприятия в Польше.

По словам Коморовского, празднование в Москве традиционно проходят в форме "милитарного триумфа". Он обратил внимание на то, что не для всех европейских народов завершения Второй мировой войны стало праздником.

Читайте такжеМосква критикует Польшу за намерение праздновать годовщину победы над нацизмом в ГданскеКоморовский отметил, что в связи с этим предлагает организовать 8 мая в Польше конференцию историков, экспертов и политиков по обсуждению последствий для Европы завершения этой войны. "Я бы хотел, чтобы в дискуссии приняли участие нынешние и бывшие европейские политики. Кто это сделает, увидим, потому что сейчас Европа и весь западный мир ищут какой-то оптимальный способ поведения, когда альтернативой является празднование военной победы СССР, наследником которого является Россия", - сказал Коморовский.

По словам президента Польши, события в Крыму и на востоке Украины показали, что российская армия "не является мирной".

По мнению Коморовского, на самом деле завершение Второй мировой войны можно считать праздником европейской интеграции, потому что европейские государства сделали для себя вывод, что объединенная Европа означает отсутствие войны.