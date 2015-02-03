Коморовский считает, что ЕС имеет рычаги влияния на Грецию

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом сегодня сказал президент Польши Бронислав Коморовский в эфире польского радио TOK FM.

"Я убежден, что западный мир найдет способ простимулировать греков уважать базовое правило, которым является солидарность ЕС в отношениях с внешним миром", - сказал он, комментируя пророссийскую политику новой власти Греции.

По словам Коморовского, Греция и Россия традиционно имели хорошие отношения на почве православия и негативного отношения к туркам, но в современной политике важными являются много других вещей, а не только "исторические сантименты".

Читайте такжеВ Британии считают Грецию угрозой мировой экономике"Вопрос долгов Греции, другие решения Евросоюза важны для греков. Есть поле для маневра, сказал бы, для эффективных попыток, направленных на политическое единство ЕС", - отметил Коморовский.

Как известно, в конце января европейские СМИ сообщили, что новое ультралевое правительство Греции официально не поддержало заявление Совета ЕС с осуждением России за ее агрессию против Украины и с призывом об усилении санкций против РФ.