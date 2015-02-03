В России пилотов транспортных Ил-76 научили сбрасывать бомбы

В общей сложности они сбросили три десятка авиабомб массой до полутонны, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ВВС России полковника Игоря Климова.

В маневрах участвовали больше десятка экипажей из частей, расположенных в Твери, Оренбурге, Пскове и Таганроге.

"Каждый второй экипаж, участвующий в сборах, впервые получил допуск к применению авиабомб", - отметил Климов.

Читайте такжеРоссия начала военные учения в аннексированном КрымуПо его словам, летчики в общей сложности провели в небе более 100 часов. Как рассказал полковник, им приходилось действовать в условиях, максимально приближенных к боевым - днем и ночью, в сложных погодных условиях, с грунтовых взлетно-посадочных полос и так далее.

Экипажи использовали не только боевые бомбы, но и осветительные, а также радиомаяки. Кроме того, они самостоятельно искали площадки для высадки спецподразделений в тылу условного противника.