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США официально вышли из ЮНЕСКО

10:32, 31 декабря 2018
Мир
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Иллюстрация \ REUTERS

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С этого момента Соединенные штаты прекращают свое полноправное членство в организации, но сохраняют статус наблюдателя, передает kommersant. Это означает, что Вашингтон больше не будет делать членские взносы и выдвигать своих представителей в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщал УНИАН, о решении выйти из организации Госдеп США объявил в октябре 2017 года. На такой шаг Вашингтон пошел из-за «растущих задолженностей в ЮНЕСКО, необходимости фундаментальной реформы организации и ее продолжающейся антиизраильской политики». Финансовое участие США в ЮНЕСКО было приостановлено еще с 2011 года - после вступления в организацию Палестины на правах полноправного участника.

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Теги: #США#выход#ЮНЕСКО