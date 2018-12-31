США официально вышли из ЮНЕСКО

С этого момента Соединенные штаты прекращают свое полноправное членство в организации.

Решение США о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) вступило в силу.

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С этого момента Соединенные штаты прекращают свое полноправное членство в организации, но сохраняют статус наблюдателя, передает kommersant. Это означает, что Вашингтон больше не будет делать членские взносы и выдвигать своих представителей в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщал УНИАН, о решении выйти из организации Госдеп США объявил в октябре 2017 года. На такой шаг Вашингтон пошел из-за «растущих задолженностей в ЮНЕСКО, необходимости фундаментальной реформы организации и ее продолжающейся антиизраильской политики». Финансовое участие США в ЮНЕСКО было приостановлено еще с 2011 года - после вступления в организацию Палестины на правах полноправного участника.