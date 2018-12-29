Трамп обвинил демократов в смерти детей мигрантов

Он подчеркнул, что это вина их «жалкой миграционной политики», которая позволяет людям думать, что они могут легко пересечь границу страны.

Президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в смерти детей и других лиц на границе с США. Об этом он написал в твиттере.

Он подчеркнул, что это вина их «жалкой миграционной политики», которая позволяет людям думать, что они могут легко пересечь границу страны.

Читайте такжеТрамп намерен прекратить финансовую помощь трем странам

«Дети, въезд которых рассматривался, были очень больны, когда их передали пограничному патрулю», — написал Трамп.

Американский лидер добавил, что США необходима стена на границе с Мексикой, и тогда эта ситуация разрешится.