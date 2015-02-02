В Британии считают Грецию угрозой мировой экономике
21:58, 02 февраля 2015Мир
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Британский министр финансов Джордж Осборн предупредил, что противостояние между новым правительством Греции и странами еврозоны "стремительно превращается в самую серьезную угрозу мировой экономике".
REUTERS
Осборн сделал это заявление после встречи в Лондоне с новым министром финансов Греции Янисом Варуфакисом, передает Би-би-си.
По словам Осборна, он призвал своего греческого коллегу "вести себя ответственно" в ходе переговоров по реструктуризации долга Афин.
Читайте такжеМеркель: нового списания долгов Греции не будетОднако при этом Джордж Осборн подчеркнул, что страны еврозоны также должны представить свой план по стимулированию роста греческой экономики и преодолению безработицы.
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