В Британии считают Грецию угрозой мировой экономике

21:58, 02 февраля 2015
Мир
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Британский министр финансов Джордж Осборн предупредил, что противостояние между новым правительством Греции и странами еврозоны "стремительно превращается в самую серьезную угрозу мировой экономике".

REUTERS

Осборн сделал это заявление после встречи в Лондоне с новым министром финансов Греции Янисом Варуфакисом, передает Би-би-си.

По словам Осборна, он призвал своего греческого коллегу "вести себя ответственно" в ходе переговоров по реструктуризации долга Афин.

Читайте такжеМеркель: нового списания долгов Греции не будетОднако при этом Джордж Осборн подчеркнул, что страны еврозоны также должны представить свой план по стимулированию роста греческой экономики и преодолению безработицы.

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