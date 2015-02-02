В Британии считают Грецию угрозой мировой экономике

Осборн сделал это заявление после встречи в Лондоне с новым министром финансов Греции Янисом Варуфакисом, передает Би-би-си.

По словам Осборна, он призвал своего греческого коллегу "вести себя ответственно" в ходе переговоров по реструктуризации долга Афин.

Читайте такжеМеркель: нового списания долгов Греции не будетОднако при этом Джордж Осборн подчеркнул, что страны еврозоны также должны представить свой план по стимулированию роста греческой экономики и преодолению безработицы.