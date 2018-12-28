Washington Post: В КНДР торгуют водкой из Украины, несмотря на санкции ООН

Ограничения, одобренные ООН, запрещают экспортировать в страну предметы роскоши.

Несмотря на неожиданную публичность уголовного преследования одного из главных поставщиков, в Пхеньяне процветает бизнес так называемых «Сингапурских магазинов». Здесь продают все: от водки из Украины до китайских подделок продукции различных брендов.

Об этом пишет Washington Post, добавляя, что большинство товаров, которые сеть магазинов продает в КНДР, противоречат санкциям ООН. Последние запрещают экспорт предметов роскоши в наиболее изолированную в мире страну. Этот факт стал горьким напоминанием о том, что не все потенциальные торговые партнеры придерживаются указаний ООН или политики максимального давления на Северную Корею, объявленную США. Особенно когда есть возможность заработать несколько миллионов долларов.

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«Сингапурские магазины» в КНДР – никакой не секрет. Их легко заметить, любой может зайти и что-то купить. А для постоянных клиентов, как на Западе, существуют дисконтные системы. До недавнего времени логотип сингапурского партнера северокорейских магазинов OCN Group печатали даже на пластиковых пакетах для покупателей. И хоть теперь бывшего директора компании ждет большой срок заключения, сеть продолжает без помех продавать различные импортные товары: духи, ювелирные изделия, вино, одежду и косметику. Все это запрещено продавать КНДР из-за санкций ООН.

Формально магазины называются Potonggang Ryugyong Shop и Bugsae Shop. Они образуют крупный торговый район в Пхеньяне для столичных элит, китайских бизнесменов и дипломатов.

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Рассчитываться можно долларами США, евро и китайскими юанями. С лета ассортимент в магазинах сильно изменился. В Potonggang Ryugyong Shop появился отдел с кофе и обувью. А Bugsae shop установил специальный отделанных деревом алкогольный уголок, в котором доминирует водка из Украины. В других отделах магазина торгуют закусками и напитками из Японии, Малайзии и Китая, а также дорогими шампунями, электроникой и бытовой техникой.