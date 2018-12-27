Американский фермер собрал уникальную коллекцию ретро-автомобилей (видео)

Американский фермер Билл Юбэнкс собрал уникальную коллекцию автомобилей на задворках Северной Каролины.

Американский фермер собрал уникальную коллекцию ретро-автомобилей.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Американский фермер Билл Юбэнкс собрал уникальную коллекцию автомобилей на задворках Северной Каролины. Свое сокровище он бережно держит на своей ферме и только иногда пускает к себе ценителей ретро-авто на экскурсию.

Машины там хранятся действительно уникальные, а общая стоимость коллекции уже давно перевалила цифру с семью нулями.