ОАЭ открыли посольство в Сирии, готовясь к победе Асада в войне

Страна восстанавливает дипломатические отношения с режимом, войну против которого поддерживала до этого времени.

Объединенные Арабские Эмираты возобновили работу посольства в Дамаске. И это стало в значительной дипломатической победой для диктатора Сирии Башара Асада. Ведь таким образом один из арабских союзников США начал официально сотрудничать с его режимом.

Об этом пишет Reuters, напоминая, что ОАЭ также поддерживали оппозиционные боевые группы, которые вели войну против армии Асада. В Абу-Даби объяснили свое решение желанием нормализовать связи и сократить риски регионального вмешательства в «арабские, сирийские дела», намекнув тем самым на вмешательство в сирийскую войну неарабского Ирана. Впрочем, поддержка последнего сыграла важную роль в спасении режима Асада от падения.

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«Решение ОАЭ опирается на убеждение, что следующая стадия требует арабского присутствия и коммуникации в сирийском деле», - пояснил министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш.

Посольство страны в Дамаске прекратило свою работу восемь лет назад, когда в Сирии вспыхнула гражданская война. ОАЭ входили в ряд региональных государств, которые поддерживали вооруженные группы в войне против режима Асада. Хотя роль Абу-Даби была меньше, чем Саудовской Аравии, Катара или Турции. Поддержку эмиратов получали в основном оппозиционные группы, которые выступали против исламистского доминирование в восстании против режима.

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Издание напоминает, что после почти восьми лет войны Асад восстановил контроль над большей частью Сирии благодаря помощи России, Ирана и связанных с Тегераном шиитских групп, как ливанская «Хезболла».