Тысячи венгров протестовали против политики Орбана на сближение с Россией

03:29, 02 февраля 2015
Мир
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Несколько тысяч человек собрались на площади перед зданием венгерского парламента в Будапеште в воскресенье, протестуя против антиевропейской ориентации правительства во главе с Виктором Орбаном.

REUTERS

Демонстранты требовали отхода правительства от его нынешней пророссийской политики и соблюдения принципов Европейского союза, передает Русская служба Би-Би-Си.

В странах ЕС растет тревога в связи с растущими симпатиями правоцентристского правительства Венгрии к России в условиях эскалации конфликта на Украине.

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Демонстрация протеста была приурочена к визиту канцлера Ангелы Меркель в Будапешт. Через две недели после этого в Венгрию должен прибыть с визитов президент Путин.

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