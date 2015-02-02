Тысячи венгров протестовали против политики Орбана на сближение с Россией

Демонстранты требовали отхода правительства от его нынешней пророссийской политики и соблюдения принципов Европейского союза, передает Русская служба Би-Би-Си.

В странах ЕС растет тревога в связи с растущими симпатиями правоцентристского правительства Венгрии к России в условиях эскалации конфликта на Украине.

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Демонстрация протеста была приурочена к визиту канцлера Ангелы Меркель в Будапешт. Через две недели после этого в Венгрию должен прибыть с визитов президент Путин.