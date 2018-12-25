Власти РФ признали использование рабского труда в тюрьме, где сидела участница Pussy Riot

Рабский труд заключался в том, что осужденные женщины занимались пошивом одежды с семи утра до часу ночи, выполняя «левые» заказы.

Федеральная служба России по исполнению наказаний 24 декабря передала в Следственный комитет материалы, в которых признает использование рабского труда осужденных женщин в ИК-14 в Мордовии.

Именно в этой колонии с 2013 году отбывала двухлетний срок заключения участница арт-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, передает Радио Свобода.

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Как пояснил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, рабский труд заключался в том, что «осужденные женщины занимались пошивом одежды с семи утра до часа ночи, выполняя «левые» заказы». Выявились эти нарушения якобы только в ходе «внезапной проверки», которая была проведена после того, как бывшая заключенная этой колонии подала во ФСИН жалобу о невыносимом режиме принудительного труда в учреждении.

«Эта информация полностью подтвердилась, – сказал Максименко. – Сегодня по итогам проверки центральным аппаратом ФСИН начальник ИК-14 Юрий Куприянов и несколько его подчиненных отстранены от выполнения обязанностей».

Толоконникова ранее неоднократно подавала жалобы на содержание в ИК-14, в том числе заявляла о принудительном труде и многократном превышении времени работы, а также о том, что руководство колонии угрожало ей убийством за протест против нарушений прав заключенных. Но в 2013 году ФСИН никаких нарушений в ИК не обнаружила.

17 июля 2018 года ЕСПЧ присудил компенсацию трем участницам Pussy Riot, которые были осуждены за акцию в храме Христа Спасителя, и обязал Россию компенсировать им судебные расходы.